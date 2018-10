"AQUÍ NO HAY POR QUIÉN VOTAR, AQUÍ NO HAY PORQUÉ VOTAR" DICE MONTEALEGRE

Eduardo Montealegre, líder de la oposición no dejó claro hacia donde conducirá al movimiento que se manifiesta miércoles a miércoles en las rotondas o frente a las instituciones del estado. Tras el despojo de la representación legal del PLI, el movimiento que Montealegre dirige se quedó sin casilla y sin partido, sin embargo el político mencionó haber incentivado a la gente de darse cuenta de que “aquí no hay por quién votar, aquí no hay porqué votar” aseguró en Voto 2016, conducido por Miguel Mora. Ante las insistentes preguntas que se le hicieron durante el programa y que seguramente cada nicaragüense se pregunta sobre las acciones para incidir en la contienda, Montealegre se limitó a responder que es “a largo plazo”, aunque no define bien el plan de largo plazo, solamente aseguró no participar de una “farsa electoral” y llevar la lucha, incluso hasta el 2021. “Esta lucha no se acaba en noviembre de 2016 y si se tiene que esperar hasta 2021, la población está cansada” sostuvo. Insiste en supuesta farsa electoral Montealegre reiteró el llamado que hizo en ocasiones anteriores al candidato a la presidencia por el PLC, Maximino Rodríguez. “que no se preste al juego” dijo, apelando a la lucha de los ochenta. Si todos pensaran como Eduardo El que fue candidato a la presidencia por el ALN, aseguró que si todos los nicaragüenses estuvieran de acuerdo con él, el país fuera mucho mejor. Según él las protestas con escasos participantes han motivado a las personas a darse cuenta de que las elecciones para votación son limitadas y para Montealegre eso se traduce en el alto porcentaje de abstención que mostraron las encuestas. Después de las elecciones Montealegre aseguró que después de las elecciones de noviembre de 2016, valorarán la posibilidad de solicitar personería jurídica.