DIPUTADO CHAMORRO ACUSA DE TRÁNSFUGA POLÍTICO A REYES

El diputado Pedro Joaquín Chamorro acusó de tránsfugo político al presidente del Partido Liberal Independiente (PLI) y candidato presidencial Pedro Reyes, que también participó como candidato a diputado por Managua en la tercera posición bajo la casilla 9 de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) en el año 2011. “¿Quien es el tránsfuga aquí?” cuestionó Chamorro, quien no se explica cómo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le entregó los sellos del PLI a una persona que participó en elecciones bajo otra opción política. Ultimátum Pedro Reyes citó este jueves a una reunión a los 23 diputados electos bajo la casilla del PLI. El político advirtió que quien no se presente será declarado tránsfuga y se le quitará la diputación. Lee también: Diputados del PLI dejan a Pedro Reyes como la novia de Tola Ante el ultimatúm, Chamorro asegura que no ha recibido ninguna invitación y aunque le llegara no asistirá. No teme el despojo de la diputación, en lugar de ello dijo cederle su lugar a Reyes “para que vaya a la asamblea, si eso es lo que quiere, porque por los votos, nunca va estar ahí” aseguró Reyes apena a la oposición Según Chamorro las acciones que ha hecho Reyes, no le convencen para respaldarlo. “Lo hemos visto en televisión haciendo cosas que no nos motiva a seguirlo como opositor (…) hace cosas que nos pone en ridículo como partido” dijo. Lee también: Pedro Reyes se toma la antigua casa del PLI El candidato a la presidencia por el partido que preside ha estado en las noticias por el ultimátum a los diputadas electos por la bancada liberal, por el lanzamiento de su candidatura y últimamente anunciar que comprará 8 camionetas para su campaña cuando anteriormente aseguró no tener el dinero para financiarse, sino la voluntad.