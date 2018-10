REYES NOMBRA A JEFE DE LA BANCADA DEL PLI

El diputado Adolfo Martínez Cole fue nombrado como jefe de la bancada del PLI en una reunión que convocó el presidente de esa partido Pedro Reyes. A la reunión asistieron solo 4 de los 23 diputados electos bajo ese partido: Pablo Ortez, Pedro Treminio, Adolfo Martínez Cole y el diputado suplente Narciso Gutiérrez. Reyes aclaró que la elección es provisional y advirtió que los diputados de la bancada no deben preocuparse por su cargo mientras respeten a las autoridades del partido, “pero si no lo respetan los vamos a cambiar muy a nuestro pesar” sentenció. Lee también: Reyes pide cuentas a Montealegre El diputado Cole informó en la reunión que hay 6 o 7 diputados que confirmaron el deseo de continuar de manera constitucional, bajo la casilla que fueron electos. “Nos estamos sujeto al liderazgo de una persona” defendió el diputado Pablo Ortez. El reto que le resta a la dirigencia del partido es “Trabajar fuerte por ganar la presidencia de la república” según Treminio. Lee también: "Aquí no hay por quién votar, aquí no hay porqué votar" dice Montealegre