14, Julio, 2016 14, Julio, 2016 12:59 p.m. 12:59 p.m.

MCCOY: “SOY FUNCIONARIA PÚBLICA”

None

Martha Mccoy, candidata a la vicepresidencia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), aceptó que actualmente se desempeña como directora administrativa del consejo de evaluación y acreditación (CNEA), una institución del estado de Nicaragua. Pero, la candidata señaló que esto no afectará su imagen de camino a la vicepresidencia ya que el Estado no es de nadie. En la página web de la Procuraduría General de la República (PGR), informa que Mccoy fue responsable de un perjuicio económico al Estado por más de 15 millones de córdobas por penicilinas que se vencieron mientras fue ministra de salud, pero la imputada aseguró que durante su administración 1998-2000, no ocurrió tal situación. No obstante su fórmula presidencial, Maximino Rodríguez dijo que no mete las manos al fuego por nadie y le recomendó que renuncie a su actual empleo. Mccoy aclaró que nunca fue requerida por el Ministerio Público y que ella abandonó el Ministerio de Salud en mayo del año 2000. Martha McCoy, señaló que ella tiene derecho a trabajar en el Estado como cualquier otro nicaragüense y se justificó señalando que el CNEA es un ente descentralizado de gobierno.