15, Julio, 2016 15, Julio, 2016 11:21 a.m. 11:21 a.m.

APRE NIEGA ZANCUDISMO

La Alianza por la República (APRE), negó nuevamente ser un partido zancudo. En un tono molesto el presidente del APRE, Carlos Canales negó que ellos como agrupación política sean zancudos del partido de gobierno. Este viernes firmaron una alianza con ocho grupos sindicales y políticos que abandonaron la alianza con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), luego que la cúpula de este partido designara como candidato a la presidencia a Maximino Rodríguez. Canales señaló que el APRE, jamás a chupado la sangre de los nicaragüenses a través del erario público y afirmó que ellos son una verdadera oposición y no satélites del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). “No sé a qué le llamás zancudo, nosotros jamás hemos tenido un cargo bajo ningún gobierno, nosotros no tenemos a Daniel Ortega en el gobierno, son otros los que lo pusieron ahí donde está, no Alianza por la República”, señaló Canales al ser cuestionado. El próximo 28 de julio el APRE anunciará su fórmula presidencial, que correrá bajo la casilla 10.