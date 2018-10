PLC INICIA CAMPAÑA EN BARRIOS DE LA CAPITAL

María Fernanda Flores, primera candidata a diputada por Managua por el PLC y el candidato presidencial Maximino Rodríguez, iniciaron su campaña casa a casa por los barrios de Managua, la tarde de este martes visitaron el barrio Haelia, donde pidieron el voto de los ciudadanos. “La gente se acerca, la gente quiere saludar, yo creo que si continuamos de esta manera el pueblo de Nicaragua y los Managuas podríamos dar una sorpresa”, expresó María Fernanda Flores. Con un recorrido a pie por las calles del barrio Hialeah los candidatos del PLC iniciaron la campaña por lograr el voto de la ciudadanía. En este recorrido la población tuvo la oportunidad de expresar cuales son las necesidades que más le preocupan. “No hay trabajo para la juventud, la gente se está yendo para otro país”, dijo Anielka Masis, habitante del barrio Haelia. “Todo caro, no hay trabajo, yo soy jubilada y si a mí el Seguro no me da mi jubilación, yo no como”, comentó otra habitante del barrio, María del Carmen Alvarado. Maximino Rodríguez promete hacer crecer la economía nicaragüense más allá del 7%. “Vamos a generar riquezas llevando y revolucionando la agroindustria”, señaló Rodríguez.