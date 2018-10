EL CASO DE LOS CANDIDATOS QUE NO APARECIERON EN LA BOLETA ELECTORAL

4:19 a.m.

Elque determinará elpara los próximos cinco años ha estado marcado por una serie dePrevio alla oposición del Gobierno, ya había elegido a sus candidatos pese a no tener asegurada una casilla. La agrupación política donde pretendían correr para los comicios, Casilla 13 del Partido Liberal Independiente PLI, sostenía unaUna facción del mismo PLI, de las cinco existentes, eligió a Luis Callejas, entonces diputado opositor y a la activista de Derechos Humanos, Violeta Granera, para presentarlos como Candidato Presidencial y su fórmula vicepresidencial.Luis Callejas y Violeta Granera, entonces aspirante presidencial y vicepresidencial respectivamente saliendo de la Convención Nacional realizada en junio pasado.Foto: AFP Cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó un fallo sobre la litis entre los cinco supuestos representantes del PLI, Callejas y Granera se quedaron con la candidatura pero sin partido, tal como fueron bautizados por algunos medios de comunicación.Declaraciones del entonces aspirante presidencial el 9 de junio en entrevista a un medio nacional. Pese a las marchas semanales para manifestar inconformidad, la disposición de la Corte fue irreversible. Los opositores aseguraron que derrotarían a Ortega, aunque no tuvieron casilla, ni se plegaran a la nueva dirigencia, que decidió buscar otros candidatos.Pedro Reyes, quien ganó la representación legal del partido, tardó pocos días en comunicar que se lanzaría a la candidatura presidencial, aunque a 48 días de las elecciones renunciara a la aspiración.Declaraciones de Pedro Reyes, tras anunciar su retiro de la candidatura presidencial. El mismo Reyes buscó su fórmula política en una joven, de descendientes liberales e interesada en revolucionar el mundo de los nacidos en su generación que conforman el mayor grupo poblacional de Nicaragua: los jóvenes. María Cristina Ordoñez, una políglota que fue elegida por Reyes en Junio y que estaba dispuesta aceptar el gran reto, desertó al mes de haber probado el mundo de la política alegando razones de salud.María Cristina Ordoñez, tras oficializar su candidatura. Sin embargo, el entusiasmo de novata político se esfumó y su puesto como aspirante a la vicepresidencia fue ocupada por la liberal, Yadira Ríos Roque, de quien poco se sabe al igual que su compañero aspirante a la presidencia, José del Carmen Alvarado. La ex presentadora de televisión y exreina de belleza, Berta Valle quiso incursionar en el mundo de la política para dejarle un mundo mejor a los seres que ama. Ocupando la candidatura a Primera Diputada por Managua por parte de la Coalición Nacional por la Democracia, la figura público oficializó la aspiración, de la cuál declinaría días más tarde que Montealegre perdiera la personería jurídica del PLI.Más reciente, otra candidata consideró haber sido engañada por la agrupación política que le permitió inscribirse como Primera Diputada por Managua. Cristiana Rodríguez Zúñiga de 26 años hizo pública su decisión a cuatro días de las elecciones.