EXPRESIDENTE DEL PERÚ, INVOLUCRADO EN ACTOS DE CORRUPCIÓN

6:09 a.m.

LEE TAMBIÉN: EXCANDIDATA PERUANA RECLAMA A PRESIDENTE ACTUAL

La orden fue dictada por el juez Richard Concepción. La orden de captura es de carácter nacional e internacional, informó Infobae.Esta orden, es en cumplimiento a la solictud de un fiscal anticorrupciónUna vez sea capturado,, aunque su residencia habitual la tiene en Estados Unidos, donde trabaja como investigador en la Universidad de Stanford.Alejandro Toledo, fue presidente del Perú en el período 2001-2006 El juez rechazó así la solicitud realizada por el abogado de Toledo, el ex congresista Heriberto Jiménez, para que el ex presidente tuviera un régimen de comparecencias periódicas en el juzgado, en lugar de tener que permanecer en prisión mientras continúa la investigación. Según el fiscal Hamilton Castro,A cambio, Toledo se encargaría de que los plazos no se posterguen y que se pudieran modificar las cláusulas del contrato para impedir la competencia empresarial de la obra, adjudicada por 1.184 millones de dólares, y con un coste final de 2.346 millones de dólares, según la Contraloría (tribunal de cuentas). De los 20 millones de dólares en sobornos,