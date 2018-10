DURO INFORME DE LA OEA CONTRA VENEZUELA

Este 14 de Marzo, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos envió un informe al Consejo Permanente de la OEA, en el cual planteo, según él, las realidades que enfrenta el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. El documento se realizó con “un análisis imparcial, basado en hechos y circunstancias de comprobada veracidad, acerca de la evolución de la situación en Venezuela”.

En el documento de 75 páginas, expuso a detalle la crisis humanitaria, política y democrática del país petrolero, haciendo mención del fallido intento de la intervención que tuvo la UNASUR en mayo del 2016 y del cual participaron 3 ex presidentes; el del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el de República Dominicana, Leonel Fernández, y el de Panamá, Martin Torrijos y un representante del Vaticano, todo ese esfuerzo lo resume en una gestión fracasada.

Almagro dice: “Es hora de comenzar a buscar soluciones para los problemas planteados y a producir resultados concretos.”

Agregó: “Los ciudadanos de América y la comunidad internacional han sido testigos de la agudización de la crisis económica, social, política y humanitaria en Venezuela.”

“Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana. La democracia y los derechos humanos son valores que deben estar por encima de la política.”, dice OEA

También sumó que: “No podemos permitir que la premisa del diálogo siga siendo utilizada como cortina de humo para perpetuar y legitimar el poder autoritario de lo que se ha convertido en un régimen en Venezuela”

En diferentes partes se lee textualmente: “El ciudadano ha quedado completamente a merced de un régimen autoritario que niega los más elementales derechos. La corrupción es generalizada y la economía va en caída libre. Es hora de que el Consejo Permanente encamine acciones específicas con resultados concretos, que el llamado al retorno a la democracia en Venezuela no tenga ambigüedades y no quede sepultado en intereses coyunturales. La solidaridad regional no puede existir a costa de los abusos contra los derechos humanos y la destrucción de las instituciones democráticas. Debemos evitar el doble rasero y utilizar los mecanismos disponibles, incluida la Carta Democrática en todos los casos en que se constate una situación en la que existe deterioro de los elementos esenciales de la democracia. La protección de la democracia no debe limitarse a las palabras, requiere actuar.” Reza el documento.

Además, hizo mención del primer informe ofrecido por este organismo al Consejo Permanente en 2016, donde se solicitó aplicar la Carta Democrática a Venezuela, entre otras recomendaciones, pero este informe no surtió efectos.

Sin embargo, en este segundo informe se restauran todos esos incisos del informe elaborado en el 2016 y según Almagro, con más datos, actualizados y concretos. Y replanteó las siguientes soluciones:

Elecciones generales completas a la mayor brevedad con la presencia de observadores internacionales que cumplan con todas las normas internacionales de observación de comicios electorales. Liberación inmediata de todos los presos políticos. El establecimiento inmediato de un canal para prestar asistencia humanitaria (con énfasis en los alimentos y la asistencia médica) al pueblo de Venezuela. El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de cada una de las ramas del Gobierno.

Almagro expresó que:“como secretario de la OEA, lamenta que el informe haya sido con abundantes atropellos, en vulneración de derechos, en cercenamiento de libertades civiles, políticas y electorales, en pobreza, en hambre, en privación de libertad, en tortura, en censura y en todo el catálogo de violaciones de la dignidad política, social y personal. En mi calidad de titular del órgano central y permanente de la Organización he de reconocer la frustración que implica que la organización internacional más antigua del mundo no haya podido detener a tiempo el espiral de deterioro y descomposición política, económica y social en un país tan importante de nuestra región”

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos.

El secretario Almagro cerró el informe expresando su solidaridad con Venezuela.

Si querés descargar íntegramente el informe, podés hacerlo aquí ---> Informe OEA sobre Venezuela.

Jefferson Cruz Díaz