CONFLICTO EN ALN POR DINERO

, ex jefe de campaña del Reverendo Saturnino Cerrato quien corrió como candidato a la presidencia bajo la casilla de la, le está cobrando públicamente a, presidente de este partido la cantidad de 130 mil dólares en concepto de gastos de campaña. González señala que Mejia Ferreti, recibió un poco más de 500 mil dólares de, pero que hasta la fecha se niega a pagar los 130 mil dólares que gastó la jefatura de campaña de Cerrato. “Alejandro Ferreti le dio el pago de gastos al reverendo Cerrato y a Rolando Chavarría, firmaron un documento y ahí está el documento. Yo fui el jefe de campaña en las elecciones pasadas. Me autorizó Ferreti a contratar un personal, que trabajara y esas personas hoy por hoy aún incluyéndome a mí Ferreti no nos ha pagado (…) Mañana vamos a una llevar una demanda legal a los Juzgados de Managua para que responda el doctor Alejandro Mejía Ferreti por esos pagos”, declaró González.Por su parte,, afirmando quecon lo que finiquitó las deudas con los aliados. “Nunca se quejaron, salieron con el dinero en sus bolsillos. Ahí está la suma que se les dio y no se las voy a inventar, fue una suma igual a esta: 1 millón 395 mil córdobas que se les dio, a parte de una suma muy similar al resto de aquellos que no participaron en esto, pero que nosotros cumplimos (…) Ahí tenemos los recibos también, lo que pasa es que hay una campaña para denigrar y desprestigiar al partido y a su presidente nacional”, dijo Mejía Ferreti. Hasta la fecha ningún partido político ha revelado cuánto recibió del reembolso, aduciendo que la ley no los obliga a revelarlo.