USAN A EMPLEADOS PÚBLICOS PARA PROSELITISMO EN BUENOS AIRES

Trabajadores y organizaciones del poder ciudadano de Buenos Aires, Argentina, realizan una denuncia en contra del gobierno y de los partidos políticos, por utilizar a los empleados públicos como propagandistas en las campañas electorales.La Organización del Poder Ciudadano y lapor la Igualdad y la Justicia, hicieron una campaña denominada “Que no te pongan la camiseta”, en donde están recepcionando las diferentesde los afectados, quienes han sido forzados a realizar timbreos, sostener call centers, repartir volantes partidarios, entre otras actividades que giran en torno a las campañas electorales. Por su parte, el director delPablo Secchi, dijo al periódico la Nación que "la mayoría de las denuncias son anónimas. Estas prácticas proselitistas se detectaron en su mayoría en la ciudad de Buenos Aires, en el". "No es que exactamente obligan a ir a los empleados, pero les insisten con mucha frecuencia y les aseguran que es para hablar de la gestión y no de campaña. A veces les ofrecen tener un día libre como compensación después de participar en los timbreos", agregó Secchi.Por otro lado, la integrante del área de Fortalecimiento de Institucionesexplicó que el uso de empleados como recurso en campaña es "característico del oficialismo de turno". Así mismo, aseguró que, a futuras, la idea es no sólo corregir esta práctica, sino implementar controles internos, abrir canales de denuncia por áreas y también generary multas a los denunciados.