NICOLÁS MADURO SE MOLESTA POR PUBLICACIONES DE OPOSICIÓN EN REDES SOCIALES

"Quiero hablar con los directivos de Facebook e Instagram en Venezuela", fueron las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que los opositores realizaron publicaciones en Facebook e Instagram durante el período de campaña electoral del pasado domingo, en su país.El líder bolivariano, aseguró que para lasde este 15 de octubre, intentó realizar algunas publicidades en ambas redes sociales, cuyas plataformas se lo impidieron, de manera que aseguró que iba a actuar, ya que tiene el deber de defender al pueblo. "Yo no sé quiénes son, pero quiero hablar con los directivos deen Venezuela. Que me los citen", dijo con tono de molestia. Asimismo, agregó que este martes los venezolanos emitieron un mensaje "brutal" al gobierno estadounidense del presidentey sus aliados, en las elecciones regionales que ganó elel domingo. "Me meten retardadores para que no llegue mi verdad, me vetan", añadió. Por otro lado, el mandatario llamó a liberarse de "la tiranía de los dueños de lasdel mundo", a quienes "les tenemos una sorpresita para las próximas semanas".Finalmente, el gobernante cerró con las siguientes palabras: "y después no se quejen, compadre", seguido de ello, afirmó que su país está en la antesala de una “nueva guerra”, cuya proclamación es que "más temprano que tarde", la ganarán. Por su parte, la, que acusa al Consejo Nacional Electoral, ha solicitado que se lleve a cabo unacon observación internacional, ya que señala una serie de "irregualarides" por parte del gobierno