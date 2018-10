CUBA: NINGÚN CANDIDATO INDEPENDIENTE PASÓ FILTROS PARA COMICIOS MUNICIPALES

Tras culminar el proceso de nominación de candidatos para las elecciones de este 26 de noviembre en cuba, el portavoz de la Plataforma Ciudadana (#Otro 18), Manuel Cuesta Morúa, realizó una denuncia en contra de la policía, por supuesto boicoteo en algunas asambleas de nominación.Más devinculados a #Otro18 se postularon y sólo 53 dieron a conocer sus nombres en los listadosy ninguno salió nominado como candidato en los próximos comicios municipales. Cinco de esosfueron juzgados por delitos "prefabricados" para impedir que entraran en el juego electoral, como sucedió en el municipio de Perico (Matanzas). "Algunos fueron detenidos para no poder acudir a las asambleas dedonde se iban a postular, a otros las autoridades municipales no les avisaron del día de la asamblea para que no se presentaran, e incluso tampoco a sus vecinos más cercanos para que no se enteraran por otras vías", manifestó Morúa.Asimismo,que en el municipio de Aguada, en la provincia de Cienfuegos, las autoridades "robaron" el, ya que los vecinos postularon al candidato independiente Michel Piñero, pero su nombre no fue escrito en el acta final.