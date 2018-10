BYRON JEREZ LLAMA A VOTAR DESDE JRV DONDE HAN ACUDIDO MENOS DE 150 PERSONAS

Menos de cien personas de las cuatrocientas inscritas en el padrón electoral habían asistido a votar hasta a eso de las 3:40 p.m. de este domingo en la Junta Receptora de Votos (JRV) ubicada en el colegio Hispano Nicaragüense, en Managua, según dijo a 100%NOTICIAS la presidenta de la JRV del lugar. En la JRV acudió a votar el diputado de la Alianza por la República (APRE) Byron Jerez, antes aliado delde donde se retiró luego de una división que surgió entre él y el exmandatario nicaragüense Arnoldo Alemán. "No vamos a poder ganar una elección si no salimos a votar. Quedándonos en nuestra casa no hacemos absolutamente nada, si no vienen a votar, mañana dirán: 'me robaron el voto', pero cómo te van a robar si no votaste", ironizó Jerez.El diputado hizo un llamado a la oposición del país a "unirse" pues según él, la única forma de sacar adelante a Nicaragua es ""Tenemos que salir a votar para que la el crecimiento económico en Nicaragua continúe. Unos dicen que la abstención va ganando, no, no gana porque no va corriendo sino el Frente Sandinista es quien gana", agregó el político. Durante el transcurso de los comicios municipales este domingo el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) Roberto Rivas, despotricó contra los dirigentes de organizaciones que han llamado a no votar en estos comicios municipales por considerarlos viciados; de igual forma el mandatario nicaragüense Daniel Ortega.

