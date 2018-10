FAD EXIGE LIMPIEZA EN EL CSE

9:38 a.m.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD) exigió la limpieza total del Consejo Supremo Electoral (CSE), y para ello proponen la destitución del actual presidente Roberto Rivas, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalado de cometer delitos de corrupción y violación de los derechos humanos. “El Consejo Supremo Electoral no es un espacio, no es un Poder para repartirse cargos por uno, dos, tres o más partidos. Las personas que vayan a ocupar los cargos de magistraturas y el resto de estructuras tienen que ser personas idóneas con una honestidad y trayectoria reconocida”, dijo Violeta Granera, Coordinadora Nacional del FAD. Asimismo, exige que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones pertinentes relacionadas a actos de corrupción. El FAD cree que es necesario “lograr la independencia del poder electoral, empezando por la destitución de los actuales magistrados y la elección de nuevos magistrados entre personas de indudable prestigio y compromiso democrático, que cuenten con el consenso de fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales y movimientos sociales”. “Uno de los puntos torales, trata sobre la destitución de todos los magistrados y obviamente en particular de Roberto Rivas por todas las acusaciones en casos de corrupción”, declaró Suyén Barahona, Presidenta del MRS.

