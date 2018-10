ECUADOR APRUEBA SUPRIMIR LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL INDEFINIDA

Luego de un domingo de consulta popular y más allá de la amplia victoria del "si" a suprimir la reelección indefinida promovida por el presidente Lenin Moreno. Por lo que está acabada la carrera política del hombre que gobernó Ecuador por 10 años: Rafael Correa. El recuento oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador le dio la victoria al "sí" en las siete preguntas planteadas ayer, domingo, en consulta popular y referendo, con alrededor de un 98,4 % de los votos escrutados. Según los datos entregados por las autoridades de Ecuador, los ciudadanos aprobaron con un 64% de los votos suprimir la reelección indefinida en el referéndum de este domingo. Fueron más de 13 millones las personas convocadas a esta votación, que planteó siete preguntas ligadas a diversas temáticas de interés nacional. La pregunta más controversial fue precisamente la que entregaba la opción de derogar la reelección indefinida de autoridades, propuesta que generó un enfrentamiento entre el actual jefe de Estado y Correa. Estos son los resultados oficiales parciales según la más reciente actualización: – Pregunta 1 – Inhabilitación por corrupción: Sí 73,91 % / No 26,09 % – Pregunta 2 – Derogación reelección indefinida: Sí 64,32 % / No 35,68 % – Pregunta 3 – Consejo Participación Ciudadana: Sí 63,15 % / No 36,85 % – Pregunta 4 – Lucha contra la pederastia: Sí 73,72 % / No 26,28 % – Pregunta 5 – Explotación minera: Sí 68,79 % / No 31,21 % – Pregunta 6 – Ley de plusvalía: Sí 63,2 % / No 36,8 % – Pregunta 7 – Reserva del Yasuní: Sí 67,44 % / No 32,56 % Las cinco primeras preguntas forman parte del referéndum y, en caso de ser aprobadas, implicarían enmendar la Constitución vigente, mientras que las dos últimas integran la consulta y suponen modificar la legislación vigente o introducir nuevos supuestos.

