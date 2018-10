PLC PROPONE LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS

11:05 a.m.

La Bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), propondrá una iniciativa de Ley de Partidos Políticos, que establecerá una sola fecha en la que las distintas organizaciones políticas escogerán a sus candidatos a cargos de elección popular.El escogimiento será a través de elecciones primarias, esto evitará el dedazo y el transfuguismo político, según los impulsores de la Ley. La creación de una Ley de Partidos Políticos está dentro de los acuerdos firmados entre la OEA y el Gobierno. El Partido Liberal Constitucionalista, propone una iniciativa que permita la escogencia democrática de sus candidatos. “Nosotros en el PLC estamos considerando que la democracia interna es importantísima, terminar con los dedazos y sobre todo con aquellas famosas candidaturas de plancha, que esto es otro sistema importante, consideramos que es importante que los diputados a candidatos, los candidatos a alcaldes, vengan y participen no en plancha si no en uninominal”, dijo Miguel Rosales, jefe Bancada del PLC.Hay quienes dudan que esta propuesta pueda salir de un partido donde su máximo líder es quien escoge a los candidatos. “Es contradictorio, el PLC está proponiendo eso, cuando es el doctor Alemán es quien escoge a la gente, no tiene autoridad para decirlo, deberían de ser otros los que digan “eliminar” a través de la ley de partido político, el dedazo también y eso solo lo eliminas a través de un buen procedimiento de selección de los candidatos a cargo de elección popular”, sostuvo Adán Bermúdez, vicepresidente del CXL. La OEA recomendó la creación de una ley de partidos políticos que permita la competencia igualitaria de los partidos participantes en una contienda electoral, iniciando por el tema del financiamiento.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!