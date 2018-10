CXL PROPONE REFORMA ELECTORAL

11:26 a.m.

El partido Ciudadanos por la Libertad (CXL), presentó este lunes su propuesta de reforma electoral que propone un instituto de cedulación y de identidad ciudadana, un poder electoral transparente con magistrados neutrales, así como un órgano electoral pluralista. La presidente del CXL, Kithy Monterrey, dijo que “al presentar formalmente a la nación una propuesta de reforma electoral no solamente estamos como partido político, sino, también estamos rindiendo homenaje a esos miles de nicaragüenses que desafiando condiciones adversas han ejercido su derecho al voto participando en los procesos electorales, especial reconocimiento merecen los fiscales, lideres municipales, departamentales y regionales del partido, cuyas experiencias han inspirado y nutrido este esfuerzo, así como todos los nicaragüenses que han arriesgado y auto ofrendado su vida por la causa”. Para el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la reforma presentada por CXL no pasará de ser solo una propuesta. “Las instituciones políticas en la República de Nicaragua establecen el proceso de cómo participar en la política, y ese partido que vos estas mencionando (CXL), no tiene una expresión en el parlamento nicaragüense, somos los partidos políticos que tenemos expresión aquí en la Asamblea Nacional, los que podemos presentar reforma a cualquier ley de la Republica de Nicaragua, sean esta reforma constitucional, leyes ordinarias, leyes especiales, etc.”, manifestó el diputado del PLC, Paul González. La propuesta de CXL también recoge aspectos como la cedulación gratuita y la pluralización de las estructuras electorales.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!