ALMAGRO PIDE SANCIONES MÁS DURAS PARA GOBIERNO DE MADURO

5:24 a.m.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señala que no habría mayor sanción contra el pueblo de Venezuela que “sanciones más duras y de mayor alcance”, así lo informó BBC Mundo.Almagro se pronunció al respecto, luego de recoger de manos del expresidente español, José María Aznar el VIII Premio de la Libertad de la Fundación FAES en la Casa de América de Madrid. El máximo representante de la OEA, advirtió de la convocatoria por Maduro de unas “ficticias elecciones presidenciales” para el próximo 20 de mayo, no son legítimas, sino que en realidad se trata de un proceso autoritario para perpetuarse en el poder.Almagro reconoció que la presión internacional “está cobrando fuerza” y advirtió de que se ha pagado un precio muy alto por la inacción, por lo que reclamó a los países democráticos que no sean cómplices. En su opinión, los silencios, las excusas y la palabrería son las principales razones de que el régimen de Maduro siga todavía en el poder.

