HIJO DE GADAFI ANUNCIA SU CANDIDATURA A PRESIDENCIALES EN LIBIA

Seif el Islam, hijo del dictador Muamar el Gadafi y antiguo presunto heredero, es candidato a las elecciones presidenciales previstas para finales de año en Libia, así lo informó su portavoz y asesor político, Aymen Bouras. Este era un rumor que circulaba desde hace tiempo entre los círculos gadafistas. No obstante, todas las informaciones relativas al vástago de Gadafi están envueltas en un halo de confusión desde que en junio del año pasado se filtrara su puesta en libertad tras haber permanecido 6 años bajo custodia de una milicia. Hace más de tres años de la última vez que Saif el Islam fue visto en público. “Seif el Islam se halla en Libia, en buen estado de salud. Pronto reaparecerá en público para presentar públicamente su plataforma electoral”, declaró Bouras. "Seif el Islam es el único capaz de recabar el apoyo de todas las tribus del país. Ahora ya está claro que lo que sucedió en 2011 no fue una revolución, sino una conspiración extranjera para apropiarse de los recursos de Libia", afirmó el portavoz. Una de las cuestiones que podría complicar la candidatura del hijo predilecto de Gadafi es la existencia de una orden de arresto hecha por Fatou Bensouda, fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya. Sin embargo, Bouras se mostró desafiante. "No tenemos miedo de ningún proceso en el TPI. Libia no es un país miembro del TPI, por lo tanto, ¿cómo se van a aplicar sus decisiones? Pueden decir lo que quieran", agregó. Seif al-Islam está acusado de ser partícipe de los crímenes contra la humanidad cometidos tanto durante el Gobierno de su padre, como en la guerra civil, pero él se desvincula de los abusos y asegura que su proyecto político siempre fue la democratización del país.

