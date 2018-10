PLC VOTARÁ A FAVOR DE PRÉSTAMO CON TRÁMITE DE URGENCIA

10:36 a.m.

El poder ejecutivo envió a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia un decreto de préstamo por el orden de los 230 millones de dólares que será desembolsado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que se utilizarán en el mejoramiento y rehabilitación de 194 kilómetros de carretera en siete municipios del país. Y aunque en el pasado la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), ha cuestionado las solicitudes de urgencia del Ejecutivo, su presidenta señala que si votarán a favor de este desembolso.El PLC señala que no se opondrán a la aprobación de préstamos, que vayan dirigidos a programas de salud, infraestructura y educación afirma su presidenta María Haydee Osuna. “Independientemente del trámite de urgencia, todo lo que sean leyes verdaderamente, por ejemplo esta que es económica y para el proyecto de reparación de equis cantidad de carreteras, lo que sea para educación y lo que sea para salud. Hay tres sectores que nosotros hemos priorizado, independientemente en que no estuviésemos de acuerdo en el trámite de urgencia, pero sí son sectores que es súper urgente atender las necesidades”, explicó Osuna. Los sandinistas justifican el trámite de urgencia en este préstamo. “Todos estos préstamos son para el bien de Nicaragua, para el desarrollo y para el progreso de Nicaragua, por lo tanto yo creo que no va haber ninguna objeción en que todos los diputados apoyemos y respaldemos esto”, dijo José Figueroa, vicepresidente Comisión Económica Asamblea Nacional.

