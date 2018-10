Kitty Monterrey espera que OEA y EEUU adopten medidas contra gobierno de Ortega

Kitty Monterrey presidenta de Ciudadanos por la Libertad (CXL) comentó que espera que la OEA y el Congreso de Estados Unidos adopten medidas contra el gobierno de Daniel Ortega para que pueda flexibilizar su posición frente a la represión que ejerce con los ciudadanos.

“Toda presión internacional es válida y se suma a los esfuerzos de todos nosotros aquí. Si van a venir o no, no sé, yo veo a un Daniel Ortega rehusándose y manteniendo su posición firme de no dejarlos entrar, por lo tanto, esperemos que tomen otras medidas (…) Asumo que van a considerar sanciones económicas”, señaló.

Monterrey de igual manera expresó su deseo para que Daniel Ortega se entreviste con Donald Trump en razón de la paz y la democracia de Nicaragua.

“Si (Ortega) está pidiendo una reunión con el presidente Trump y acusarlo de injerencismo, pues está medio complicado. Daniel Ortega, ojalá y fuera a la reunión de las Naciones Unidas, ojalá y se reúna con el presidente Trump, aquí no podemos descartar nada que pueda ayudar a la paz, a la democracia y a que tengamos elecciones libres”, dijo.

Por otro lado, Monterrey sigue apostando más a las reformas electorales que enfocarse en el asunto de la personería jurídica.

“Nosotros no estamos aquí por una personería jurídica, nos han quitado dos y una tercera ya es de esperarse. Nos quitaron el ALN, nos quitaron el PLI, nos destituyeron diputados y siempre hemos podido volver a organizar el partido”, expresó.

La presidenta de CxL dice que "el partido no es una personería jurídica sino sus militantes" y por ello considera que por eso es más importante trabajar en función de una reforma electoral junto con la OEA.

“El partido no es una personería jurídica, es la militancia y nosotros tenemos once años de ser una organización con miles de militantes, por lo tanto la personería jurídica no es excusa para ir o no ir a una elección. La personería jurídica no es importante en este momento, nosotros vamos a seguir insistiendo en que se tienen que dar las reformas electorales”, agregó.

Dice que siguen trabajando en función de fortalecimiento del partido ante un eventual adelanto de elecciones.