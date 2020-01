El Partido Conservador dijo a Despacho 505 que en los próximos días se reunirá con las agrupaciones que lideran la Coalición. El PLC señaló que no ha abordado su inclusión, mientras que Ciudadanos por la Libertad informó días atrás que por ahora no lo hará.

Los partidos políticos no han sido claros si van a respaldar la Coalición Nacional, liderada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). En más de un mes, el 25 de febrero exactamente, deberá estar conformado el gran bloque opositor con el que se pretende terminar con la dictadura de Daniel Ortega de forma pacífica y cívica. Despacho 505 consultó con el Partido Conservador (PC), el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Ciudadanos por la Libertad (CxL) y sus respuesta al respecto fueron ambiguas, aunque han pedido transparencia en la formación de las estructuras y cero exclusiones.

El secretario general del PLC, Jorge Irías, afirmó que el único tema del que ha hablado con la Alianza Cívica y la Unidad Nacional es el de reformas electorales, pero lo han hecho desde el 8 de noviembre de 2018. Sobre la unidad, el dirigente del partido de Arnoldo Alemán, respondió que piden una participación sin exclusión. “Con la Junta Directiva del PLC, hablamos únicamente sobre reformas electorales, consensuar propuestas”, respondió Irías.

“Estamos anuentes a participar en la Coalición, pero que nadie quede afuera, que no se excluya a nadie”, señaló, enfatizando que el PLC ha apostado por la unidad desde hace cinco años. “En su momento vamos a emitir algún comunicado, nosotros no hemos firmado nada, solo hemos hablamos sobre reformas electorales, se han dado muchas especulaciones sobre el tema de la unidad, a la cual estamos anuentes. Creemos en la unidad como un método de seguro para seguir avanzando en el camino, pero esa unidad no debe tener exclusiones”, reiteró.

Por su parte, Alfredo Cesar Aguirre, del Partido Conservador (PC), informó escuetamente que estarán reuniéndose en los próximos días con miembros de la Alianza Cívica para concretar su participación en la Coalición Nacional. “Nosotros tenemos meses de estar conversando con la Alianza y lo seguimos haciendo, todavía no se ha aterrizado en una decisión, estaremos viéndonos con ellos en los próximos días, para ir poco a poco viendo de qué manera podemos integrarnos a la unidad opositora”, subrayó el exdiputado, quien renunció a su curul en el Parlamento.

Kitty Monterrey, del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), en una comparecencia reciente dijo que por ahora no se va a sumar a la Coalición Nacional. “En estos momentos no, hemos tratado de explicar que mientras el proyecto no defina su estructura, programa y plan de acción, su línea ideológica; nosotros vamos a esperar, nosotros hemos sido aliados de la Alianza Cívica desde hace muchísimo tiempo”, señaló la presidenta del CxL.

Monterrey explicó, a modo de reclamo, que cuando se conforman alianzas opositoras deben existir conversaciones previas para saber lo que se ha discutido, “cuál es la estrategia y cómo nos vamos a integrar todos, en el caso nuestro nunca se dio esa conversación”,

Ciudadanos también exigió a la Alianza Cívica y la UNAB, en un pronunciamiento dado a conocer el 20 de enero, que exista transparencia en la conformación de la Coalición Nacional. Los dirigentes de ambas organizaciones señalaron que las organizaciones, movimientos y partidos políticos deben romper con la dictadura para formar parte del bloque, según el Código de Ética en el que trabajan. “Quienes quieran sumarse deben anteponer cualquier tipo de interés ante los intereses de la patria”, dijo Juan Sebastián Chamorro.

Chamorro dijo a un medio nacional que están solicitando reuniones con los miembros directivos de CxL. “Me parece positivo que ella, esté pidiendo información de cómo tenemos visualizado la estructura, la visión, la misión, los objetivos, el plan de país; todo eso se lo vamos a presentar cuando nos reunamos”, respondió a Monterrey, el dirigente de la Alianza.