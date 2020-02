Carlos Tünnerman: Edwin Carcache se mantiene en el pleno de Alianza Cívica

Carlos Tünnermann anunció en conferencia de prensa que el líder estudiantil les comunicará su decisión en los próximos días.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha propuesto a Edwin Carcache que represente a esta organización en el exterior, específicamente en Estados Unidos donde se encuentra exiliado. El ofrecimiento llega a pocos días que líder universitario decidiera renunciar a la Alianza y acusarla de estar relegando a los jóvenes y de caer en la “política tradicional”

“Hemos estado en conversación con Edwin Carcache, a quien consideramos un líder valioso, y que ha tenido una gran actuación en la lucha por la libertad y la democracia en este país, hemos explorado la posibilidad de que represente a la Alianza Cívica en el exterior, que sea un representante de la Alianza en el exterior para atender a los exiliados, a la diáspora que está en el exterior y a los distintos sectores que componen la diáspora”, dijo Tünnermann. TAMBIÉN PUEDE LEER: Edwin Carcache se retira de la Alianza Cívica

Según el Coordinador General de la Alianza, agregó que Carcache ha recibido con buen ánimo la propuesto y “nosotros esperamos que nos conteste su decisión definitiva cuando consulte con el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, grupo estudiantil al que pertenece, porque tenemos que respetar a los movimientos estudiantiles”.

Edwin Carcache, exreo político exiliado en Estados Unidos, renunció el lunes antepasado a la Alianza Cívica y cargó contra empresarios, campesinos, dirigentes de partidos políticos y organizaciones civiles por no avanzar en la consolidación de la Coalición Nacional. Todos ellos, dijo en una entrevista con Lucía Pineda Ubau, son “adultos” que han despojado a los jóvenes el protagonismo de la Rebelión de abril de 2018.

“Me molesta que ya llevamos dos años y no nos hemos puesto de acuerdo como oposición todos. No me molesta que Ciudadanos por Libertad se reúna con el Movimiento Campesino, que los conservadores quieran encabezar un partido, me molesta que no nos estamos concentrando en nuestro enemigo porque todos queremos ir a la cabeza. Todos queremos ser yo. No somos sinceros, no hay honestidad, no hay un verdadero compromiso”, dijo el exreo político excarcelado el 11 d junio de 2019.