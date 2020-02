11:54 a.m.

"Nosotros lo hemos dicho, elecciones adelantadas, elecciones adelantadas" dijo Juan Sebastián Chamorro de la Alianza cívica.

Juan Sebastián Chamorro, coordinador de la Alianza cívica por la justicia y democracia, reiteró este domingo que dicha organización mantiene la exigencia de adelantar las elecciones y no esperar hasta el 2021.



"Nosotros lo hemos dicho, elecciones adelantadas, elecciones adelantadas, la crisis económica, el desempleo, las muertes, la destrucción, los exiliados, todo estos elementos que urgen de resolver, nosotros no estamos pidiendo elecciones adelantadas no solamente para hacer un cambio lo antes posible, sino porque urge. Nosotros seguimos manteniendo nuestra posición como alianza cívica de la necesidad imperante de adelantar las elecciones" dijo Chamorro a periodistas cuando fue abordado en la conmemoración del asesinato del ex miembro de la resistencia nicaragüense, comandante Enrique Bermúdez, quien fue ultimado a balazos en 1990.



Al ser cuestionado por colegas de Artículo 66, sobre si el país aguanta con Daniel Ortega en el poder hasta 2022, Chamorro dijo que "no aguantamos esta situación, para el día de mañana es tarde" por lo que insistió en la urgencia del "adelanto de elecciones" ya que "definitivamente que para 2022 es demasiado tiempo" dijo Chamorro.



Durante el evento de aniversario del asesinato del conocido comandante 380, Enrique Bermúdez, el director ejecutivo de la Alianza cívica, aseguró que desde 1990 hata la fecha 1,500 ex miembros de la resistencia nicaragüense han sido asesinados, "lo mataron por la espalda y a traición", dijo Chamorro quien agregó que el pais tiene una "deuda histórica por la presión de la contra" que permitió elecciones en 1990.



"Es una deuda historica con FDN (Fuerzas democráticas nicaraguenses) y es importante que nos ayuden a recuperar la democracia, no a través de la lucha armada, sino através de la lucha cívica y pacífica", dijo Juan Sebastián Chamorro.