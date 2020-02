El ex líder del casi extinto Partido Conservador, Noel Vidaurre lanzó este martes en un hotel capitalino el movimiento político "República Avanza", en medio de señalamientos de ser agente del orteguismo para dividir el voto, de cara a las elecciones presidenciales en el 2021.

En declaraciones a los medios de comunicación Vidaurre atacó la conformación de la Gran Coalición Opositora al señalar que “no veo ninguna coalición, porque lo que llaman coalición sólo está la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, nosotros estamos conformando una coalición con el bloque de centro-derecha que es una nueva alternativa política, con la que queremos construir una fuerza”

Según Vidaurre en este nuevo movimiento político no se está candidateando a nadie y señaló a la Alianza “ Ellos (Alianza) son los que se están candidateando ya tienen presidente y el vicepresidente, ahí es donde se están matando; en nuestro bloque nadie es dueño, no hay candidato y no habrá candidato hasta el momento que sea oportuno y conveniente”

La periodista de La Prensa Leonor Álvarez cuestionó a Vidaurre al señalar que el Bloque Centro-Derecha no tiene capacidad de convocatoria debido a que no logró llenar el salón del hotel.

Álvarez: Es evidente que en el salón no se llenó hay muchas sillas vacías?

Vidaurre: creo que aquí había como unas 300 personas que me parece que es bastante bueno

Álvarez: Hay 365 sillas don Noel, pero no se llenó el auditorio hay espacios vacíos?

Vidaurre: El auditorio está bastante lleno, lo que pasa es que siempre se ponen unas sillas demás para poder llenarlo cuando la gente venga obviamente hay que estar preparado.

A pesar que no cuentan con una casilla para ir a las elecciones presidenciales en 2021, el político conservador informó que se están estructurando y organizando en una fuerza política para derrotar a Ortega en las elecciones, “no tenemos casilla, pero vamos a tener casilla, estoy recorriendo el país y el territorio para seguir organizándonos”

Los periodistas también cuestionaron el financiamiento de la actividad debido a que una de las estrategia del régimen Ortega Murillo para dividir a la Oposición es financiar a los partidos aliados antes de los comicios electorales, según informó una fuente ligada a la presidencia a la plataforma Artículo 66.

Al respecto Vidaurre aseguró que el alquiler del salón salió de los recursos de los participantes y atacó nuevamente a la Alianza Cívica. “Cada uno de los que participan apoyó dentro de la medida de sus posibilidades recursos, lo que le puedo asegurar es que no tenemos los recursos de la Alianza Cívica que son los recursos del gobierno Norteamericano, esos recursos no los tenemos porque no tenemos a nadie que no esté financiando salieron de nuestra bolsa el dinero” respondió molesto.

El político aseguró que en el Bloque Centro Derecha no cabe una alianza con el partido Movimiento Renovador Sandinista, MRS “Yo no he criticado a la alianza yo critique a los sandinistas que destruyeron Nicaragua en los años 80, a los que se financiaron, a los que robaron, a los corruptos, a lo que encarcelaron a la gente, a los que destruyeron muchas familias. Estamos opuestos al MRS, el MRS destruyó Nicaragua los años 80 y no van a estar aquí en el Bloque Centro Derecha”

Vidaurre apuesta a que Ortega se someterá a una elecciones libres, transparentes y observadas “Ortega va a entregar el poder porque no tiene más remedio y si pretende robarse las elecciones el pueblo va a salir a las calles y vamos a impedir que se roben las elecciones igual que lo que pasó en Bolivia”

Sobre su fracaso en la entrevista con el famoso presentador Jaime Bayly, Vidaurre culpó de todos sus males a la Alianza Cívica, a quienes señaló supuestamente de pagarle para que lo avergonzara en público.