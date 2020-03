11:15 a.m.

Luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreciera 55 millones de dólares que lleven al arresto de Nicolás Maduro y 12 funcionarios de la revolución bolivariana, señalados de narcoterrorismo internacional. El ex embajador de Nicaragua en EE.UU, Francisco Aguirre Sacasa señaló que la recompensa ofrecida tiene un valor agregado “es una movida política interna norteamericana” que busca la reelección de Donald Trump.

Según Aguirre Sacasa, el mandatario estadounidense tiene una cosa en su mente y es la reelección “por eso la acción dramática contra Maduro y sus más allegados, eventualmente esto tendrá repercusiones políticas electorales en el Estado de la Florida, si ese estado no lo gana Trump no podrá volver a ser presidente” manifestó

Aguirre señaló que a pesar de todo el problema que genera el coronavirus en Estados Unidos, los norteamericanos no se olvidan de la troika de la tiranía en Venezuela, Cuba y Nicaragua. “Siempre hay un funcionario en los Estados Unidos que está pensando en los países que son parte de la en la troika de la tiranía Cuba y Nicaragua, las sanciones no se han acabado”.

Para el analista político, la recompensa por el arresto de Maduro significa que “no necesariamente se tienen que cercar a la cúpula de ortega, sino que puede ir tras el propio comandante Ortega, se están equivocando los que consideran que las sanciones se van a detener contra Nicaragua”

El ex embajador Aguirre también explicó que la reelección del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro quien obtuvo 23 votos a su favor, sumado a la nominación de Carlos Trujillo al cargo de subsecretario de Estado (Asuntos del Hemisferio Occidental) significa que las sanciones vienen con más fuerza, “no me sorprenderia que volvieran a la carga con la aplicación de la Carta Democrática, las sanciones no van a desaparecer se equivocaron”

Para Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, la orden de captura internacional por parte del Departamento de Justicia de EE.UU, podría pringar a Nicaragua, “esta podredumbre de Maduro podría pringar al régimen de Daniel Ortega porque es el uno de los países que mantiene estrecha relación con Ortega”