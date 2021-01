Madrid, 29 ene (EFE).- La vacuna de Pfizer/BioNTech contra la covid-19 es en gran medida eficaz contra la variante británica del coronavirus SARS-CoV-2, según un estudio que publica la revista Science a partir del análisis de sueros de 40 pacientes.

En este trabajo, realizado por los laboratorios responsables de la vacuna, se ha evaluado la capacidad de esta para neutralizar la variante vírica B.1.1.7 (aparecida en Gran Bretaña), y los investigadores aseguran no haber encontrado pérdida de protección inmunitaria en comparación con la de la original de referencia (Wuhan).

PUEDE LEER: Policía libera a pastor Rudy Palacios del PRD en Carazo

Su análisis se basó en muestras de sangre de 40 personas que habían recibido la vacuna covid-19 de Pfizer/BioNTech durante los ensayos clínicos.

Los autores concluyen que sus resultados muestran que es "poco probable que la variante del virus del Reino Unido escape a la protección" que ofrece por esta vacuna.

En septiembre de 2020, se descubrió la variante B.1.1.7 del SARS-CoV-2 en el Reino Unido, y posteriormente aumentó su prevalencia, mostró una mayor transmisibilidad y se extendió a otros continentes, recuerda la revista en un resumen del trabajo.

Esta variante presenta una serie de mutaciones en la proteína de la espícula (S), que el virus utiliza para entrar en las células del huésped; este número inusualmente grande de mutaciones hace temer que el reconocimiento por parte de los anticuerpos neutralizantes se pueda ver afectado, recuerdan los autores.

Para investigar si la vacuna es efectiva contra esta variante, Alexander Muik, Ugur Sahin y sus colegas generaron un pseudovirus con la cepa Wuhan de referencia o con la variante B.1.1.7.

Probaron estos virus con sueros sanguíneos de 40 personas que habían recibido la vacuna covid-19 de Pfizer/BioNTech siguiendo el régimen recomendado de dos dosis administradas con 21 días de diferencia.

Descubrieron que los sueros presentaban títulos de neutralización ligeramente reducidos, pero ampliamente conservados contra el pseudovirus B.1.1.7.

Esto sugiere que la variante británica "no escapará" a la protección de esta vacuna, afirman los autores del estudio que, no obstante señalan que el sistema de pseudovirus no replicante que utilizaron puede ser una posible limitación del trabajo.

SIGA LEYENDO: Primera imagen de Kristen Stewart como Lady Di sale a la luz

"Aunque la neutralización sostenida de la actual variante B.1.1.7 es tranquilizadora, es prudente prepararse" para posibles cambios, señalan los científicos, que en todo caso recuerdan que la adaptación de la vacuna a una nueva variante del coronavirus "se vería facilitada por la flexibilidad de la tecnología de las vacunas basadas en ARNm (ácidos ribonucleicos mensajero)", como esta.