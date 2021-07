Quinta ola de covid frena las esperanzas de recuperar el turismo en España

Madrid, 15 jul (EFE).- El aumento de la incidencia de la covid-19 en España ha provocado un frenazo en las reservas turísticas para el verano, ahora más incierto tras la imposición de restricciones en distintos países europeos, con lo que se ven frenadas las esperanzas de recuperación en un sector clave en la economía española.



Países Bajos se sumó este jueves a los mercados emisores que retiran de su lista de viajes seguros a destinos en España, igual que el día antes lo hizo el Reino Unido, lo que afecta especialmente a las islas de Canarias (Atlántico) y de Baleares (Mediterráneo), donde en sus playas ya notan las cancelaciones de reservas.

El Reino Unido es el primer emisor de turistas para España, con 18 millones de visitantes en 2019, y aunque Países Bajos es el quinto, con 3,7 millones, supone otro varapalo para el sector turístico español, cuyo peso en la economía nacional ha caído a la mitad desde que comenzó la pandemia.



La costa mediterránea en España también se resiente, aunque en menor medida al depender menos del turista extranjero, y confía en el turismo nacional para salvar el verano.

CANCELACIONES Y BAJA OCUPACIÓN

La presidenta de la principal patronal hotelera de Baleares, María Frontera, vaticinó que se anularán reservas y algunos británicos que están en las islas se irán antes de los previsto si "no pueden permitirse pasar una cuarentena al llegar" de regreso a su país.



En Cataluña (noroeste), el sector detecta un parón en las reservas en destinos muy dependientes del turismo extranjero, donde la ocupación ya es muy baja, de aproximadamente un 40 por ciento sobre lo que era habitual en temporada alta.



El portavoz de la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia catalana de Tarragona, Xavier Guardià, explicó a Efe que la ocupación en la Costa Dorada fue débil en julio y lo atribuyó a recomendaciones como la francesa de no viajar a España.



Otras zonas costeras de Cataluña notan incluso un mayor impacto, como el Maresme, que sufre una "sangría de cancelaciones" desde que países como Alemania o Francia recomendaran no viajar a España, con una ocupación que no llega al 10 por ciento en hoteles donde los clientes son básicamente extranjeros.



El presidente del Gremio de Hostelería del Maresme, Jordi Noguera, aseguró a Efe que no se han cumplido las expectativas que tenían y a futuro tampoco son favorables.

SIN EXTRANJEROS EN LAS PLAYAS

La presencia de turistas extranjeros es residual en la Comunidad Valenciana (este), ya que apenas alcanza el 10 por ciento del total en esta región, y los hoteles no están viendo aumentos de reservas, más bien al contrario.



La asociación empresarial hotelera y turística de la región, Hosbec, asegura que tanto las restricciones de países europeos como las internas en España no favorecen la recuperación.



Algunas regiones españolas, como la propia Comunidad Valenciana, están retomando medias como el toque de queda nocturno en municipios con más contagios, que siguen en aumento en esta quinta ola de la pandemia en España.

La curva de contagios de coronavirus está en ascenso en España, donde alcanza los 469 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, un nivel considerado en el país de riesgo extremo de la enfermedad.



El incremento se debe en especial a contagios entre jóvenes, pues superan los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes en los de 20 a 29 años, por lo que se está agilizando la vacunación entre ellos, ya que hasta ahora habían tenido prioridad grupos de mayor edad.



España registra 81.043 fallecidos y 4.041.474 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia, según datos oficiales.



Este jueves un acto de Estado encabezado por los reyes de España homenajeó en Madrid a las las víctimas de la pandemia en el país.