Panamá inicia vacunación anticovid para turistas

Ciudad de Panamá, 1 oct (EFE).- Panamá comenzó este viernes a vacunar contra la covid-19 a los turistas que arriben al país y lo deseen, una iniciativa pionera en América Latina y el Caribe que pretende levantar el turismo y la economía, muy golpeados por la pandemia.



"Hemos entrado en la fase que estamos haciendo turismo de vacunas (contra la covid-19) con AstraZeneca, donde hemos dispuesto (dosis para) aproximadamente para 200.000 visitantes" de 18 años en adelante, dijo a Efe el ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre.

La iniciativa "Vacutur Panamá" inmuniza a los extranjeros mayores de 18 años que ingresen al país centroamericano por sus fronteras aéreas y marítimas y mantengan una reserva de dos noches - como mínimo- con la vacuna anticovid de la casa AstraZeneca sin costo.



Las autoridades habilitaron espacios en centros comerciales para aplicar la dosis, una vez que hayan tramitado la solicitud en los hoteles o agencias de viajes aprobados por el programa Vacutur, impulsado por la Autoridad Nacional de Turismo (ATP).



A través de este programa, Panamá "apoya al mundo entero, a las poblaciones y a los turistas que quieran venir y no estén vacunados" como una "manera de colaborar", explicó el ministro de Salud.



Según las autoridades, es una medida pionera al ser el primer país de la región en impulsar un "turismo de vacunas" contra el nuevo coronavirus.



Así, se espera que el programa no solo favorezca a la economía y el turismo sino también la imagen internacional de Panamá, afirmó el director de Salud del Área Metropolitana de Panamá, Israel Cedeño.



En lo que va de año la ocupación hotelera en Panamá no ha llegado al 10 %, según los datos oficiales.



El turismo, que ha llegado a aportar hasta 4.500 millones de dólares a la economía panameña, ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia, que hizo caer en 17,9 % el producto interno bruto (PIB) de Panamá en el 2020.



El programa arranca en un momento en que Panamá tiene "controlada" la pandemia, con los indicadores bajos y un proceso de vacunación avanzado, pues más del 70 % de la población susceptible de inmunizarse (mayores de 12 años) ya cuenta con las dos dosis. Incluso, ya se está aplicando una tercera dosis de Pfizer a los enfermos crónicos.

"Hay que mantener las medidas de seguridad, no hay que bajar la guardia, estamos convencidos de que además de la trazabilidad y las vacunas es una herramienta sumamente importante la mascarilla y evitar aglomeraciones", insistió este viernes el ministros Sucre en sus declaraciones a Efe.



El jueves también se inició el "Panama Black Week", once días de súper ofertas en centros comerciales para atraer a turistas y también reactivar la economía.