Cuba mantiene una tendencia a la baja de casos diarios de covid-19

Las autoridades sanitarias de Cuba confirmaron este sábado 3.442 nuevos casos de covid-19 que muestran una tendencia a la baja de contagios diarios, luego de semanas con récord de enfermos y fallecidos.



El total de positivos al SARS-Cov-2 en el país es de 914.779 desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado, mientras que las muertes suman 7.812, 35 de ellas notificadas en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En los hospitales, centros de aislamiento y domicilios particulares están ingresadas 44.710 personas: 18.077 casos activos -94 críticos y 226 graves, 23.796 sospechosos, y el resto en vigilancia epidemiológica.

La isla caribeña, de 11,2 millones de personas, mostró una tasa de incidencia de 666 enfermos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días.



La región más occidental del país, Pinar del Río, reportó la mayor cantidad de enfermos del día con 689, seguida por las provincias centrales de Camagüey (553) y Sancti Spíritus (407).



El 52,3 % de la población (5,8 millones) recibió las tres dosis de la pauta de las vacunas cubanas contra el coronavirus Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, acorde a los datos oficiales.



Cuba no integra el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud para que las naciones de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.