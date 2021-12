Honduras estudia el primer caso sospechoso de ómicron procedente de Nigeria

8:37 a.m.

(EFE).- Honduras estudia si un caso positivo por coronavirus -una profesional del sector sanitario procedente de Nigeria- corresponde a la variante ómicron, informó este miércoles la jefa del Laboratorio Nacional de Virología, Mitzi Castro.



Este caso, cuya muestra fue enviada el lunes al Instituto Gorgas de Estudio de la Salud de Panamá para confirmar o descartar la variante ómicron, llegó a Honduras en un vuelo proveniente de Nigeria, indicó Castro a los periodistas.

Se trata de una profesional del sector sanitario que ha dado positivo a una prueba PCR, que esta vacunada con dos dosis y está "estable", señaló.



"Es una profesional de la salud que ha actuado con mucha responsabilidad, porque inmediatamente que sintió los síntomas acudió al centro de salud y a la Secretaría de Salud, está aislada, en cuarentena, toda su familia está negativa", explicó Castro.



La especialista instó a la población a "conservar la calma", no relajar las medidas de bioseguridad, así como cumplir con el esquema de vacunación.



La ministra hondureña de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo hoy que ómicron ya estaría circulando en Honduras, sin confirmar el primer caso sospechoso.



“Definitivamente hay una sospecha de que pudiéramos tener esa variante de preocupación en el país, pero todavía no tenemos evidencia científica”, indicó Flores.



La titular de Salud afirmó que la variante ómicron aún no ha sido confirmada en Honduras, es necesario "estar preparados", e instó a la población a vacunarse y mantener las medidas de bioseguridad.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este lunes que hay evidencia robusta de que las personas que han sido vacunadas contra la covid-19 o aquellas que se infectaron en el pasado pueden contraer la variante ómicron, cuya propagación se acelera día a día alrededor del mundo.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a todos a una toma de conciencia frente a esta situación a escasos días de las festividades de fin de año, señalando que es mejor cancelar las celebraciones ahora "y celebrar la vida mañana", que "celebrar hoy y estar de luto mañana".

Honduras acumula 10.429 muertos por la covid-19 y 378.963 contagios desde marzo de 2020, cuando comenzó a expandirse la pandemia en el país centroamericano.