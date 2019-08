¿Te picó un zancudo? ¡Cuidado!

Los diez mandamientos sobre el dengue. Te decimos qué hacer y qué no hacer ante esta epidemia.

El virus del dengue tiene bajo alarma a varios países de América Latina. Con más de 55.000 casos sospechosos y 2.200 confirmados hasta hace dos días, Nicaragua es el tercer país más afectado de la región.

Para el doctor Leonel Argüello, "estamos en epidemia" y por tal razón la alerta decretada a fines de julio por el gobierno debe traducirse en medidas presupuestarias y acciones extraordinarias de parte de las instituciones del Estado para evitar que la epidemia se vuelva incontrolable.

"Estamos en epidemia y hay que enfrentarla con la participación de todas y todas", dijo el especialista al señalar que se trata de una enfermedad muy peligrosa que puede llevar a la muerte si no se atiende a tiempo.

Vea la entrevista que el doctor Leonel Argüello concedió a los colegas de Acción 10:

El Ministerio de Salud anunció que mantendrá la alerta epidemiológica hasta noviembre, coincidiendo con el fin de la temporada lluviosa, debido a que el mosquito transmisor, Aedes Aegypti, se reproduce después de incubar sus larvas en depósitos de agua limpia.

Lo básico que debe saber sobre el dengue:

1. No todos los pacientes con dengue se ingresan.

2. El único tratamiento para el dengue es suero y acetaminofen.

3. Puede beber toda el agua de coco qie desee y le hará bien, pero si no toma suero en las cantidades indicadas por el médico no estará haciendo nada.

4. No consuma bebidas embotelladas durante la enfermedad.

5. El dengue tiene una fase febril que es cuando nos sentimos fatal, pero no se alegre porque se le quitó la fiebre y, peor aún no se confíe, la fase de efervescencia (cuando se quita la fiebre) es la fase crítica, siga bebiendo aún más suero.

6. No se automedique, no se ponga inyecciones ni beba reumazolón ni vitaflenaco, ¡mucho menos aspirina! SOLAMENTE ACETAMINOFEN.

7. Por favor reconozca las señales de alarma, son vitales para salvar su vida. Si presenta cualquiera de los siguiente signos de alarma DEBE SER HOSPITALIZADO. Insista ante los médicos para que tomen su caso en serio:

a) vómito imparable

b) dolor abdominal severo

c) sangrado por cualquier parte del cuerpo

d) dejar de orinar

e) dificultad para respirar

f) signos de choque: se le bajó la presión, se puso demasiado frío y sudoroso, se desmayó.

g). No es justificado decir que al niño no le gusta el suero, que no se lo quiere beber. OBLIGUELO si es posible.

8. Si el primer día de fiebre el hemograma le salió normal no significa que usted no tenga dengue, hágase uno diario hasta el tercer día de fiebre para confirmar el diagnóstico.

9. No se enfoque tanto en las plaquetas, no son lo más importante. Eté más pendiente de si presenta alguna señal de alarma. Hay pacientes con hemograma normal y shock, así que el hemograma no decide el ingreso.

10. Y por último --y lo más importante-- colabore con mantener su entorno limpio.