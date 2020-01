La potencial infectada sería una mujer de 35 años que recientemente había viajado a la ciudad china de Shanghai. Autoridades médicas indicaron que su estado es “clínicamente estable”

Autoridades médicas brasileñas anunciaron este miércoles que detectaron el primer posible caso de coronavirus en el país. La infectada sería una mujer de 35 años que recientemente había viajado a la ciudad de Shangai, en China, donde el virus comenzó a propagarse.

La mujer había llegado a Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais, el pasado 18 de enero. Permanece internada en el hospital Eduardo de Menezes, en la región de Barreiro y su estado, según indicaron las autoridades, es “clínicamente estable”. Actualmente se encuentran realizando estudios para determinar si efectivamente contrajo la enfermedad que ya ha matado a 17 personas en China.

“Teniendo en cuenta el contexto epidemológico actual del país donde se encontraba la paciente, se consideró la hipótesis de una enfermedad causada por el nuevo coronavirus, un microorganismo por el cual se ha emitido un alerta sanitario internacional, considerando el potencial pandémico de alto riesgo para la vida y el impacto de asistencia”, indicaron las autoridades en un comunicado.

Otro posible caso de coronavirus en América Latina fue detectado en el estado mexicano de Tamaulipas, según informó en la mañana del miércoles el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. “Está siendo atendido, ayer ya se descartó un caso. Sí tenemos más información, hoy se da a conocer, mañana también”, indicó el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina.

El mandatario dijo que no se sabe cómo habría llegado el virus a México, aunque luego admitió que si hay un dato que lo indicaría. “No se sabe exactamente, o sea si hay un dato pero no quiero yo ahorita decir algo si no tenemos elementos”, dijo el presidente.

Sin embargo, ya hay un caso confirmado en el continente americano. Corresponde a un paciente en el estado de Washington, en Estados Unidos. La persona también había viajado a China. Y específicamente a la ciudad de Wuhan, donde se originó el brote. Según las autoridades, se encuentra “bastante enferma”, aunque estable. Fuera de China también se han detectado casos en Tailandia, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

China, por su parte, elevó el miércoles a 17 el número de muertos e indicó que hay más de 400 casos en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan. En consecuencia, el gobierno chino declaró un estado de cuarentena para esa ciudad: cerró sus accesos y canceló los servicios de transporte.

El virus está presente ya en al menos 13 provincias chinas, además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que confirmaron este miércoles sus primeros casos.

El miércoles también se reunía un comité de emergencia convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de decidir si clasifica el brote como “una emergencia de salud pública de alcance internacional”, una designación que únicamente suele emplearse cuando se trata de epidemias muy graves. El listado de miembros del comité muestra a 15 miembros y cinco asesores de varios países, entre ellos dos especialistas chinos.

El nuevo coronavirus es similar a otros surgidos en años recientes, como el que provoca el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) o el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS). La cepa, no obstante, generó inquietud por su conexión con el SARS, que mató a unas 650 personas en China continental y Hong Kong en 2002-2003.

En términos de la OMS, la denominación significaría que se trata de un “acontecimiento extraordinario” en el que un brote constituye “un riesgo para la salud pública de los otros Estados, por la propagación internacional de la enfermedad” y requiere de una enérgica respuesta internacional.

Sus síntomas son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).