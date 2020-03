De acuerdo a funcionarios de la Secretaría de Turismo, el Coronavirus solo sobrevive a una temperatura menor de 26 grados centígrados, lo que favorecería a lugares cálidos

Luego de darse a conocer el primeros dos casos de Coronavirus en México, y un tercero que está por confirmarse en el estado de Sinaloa, asegura la Sectur que el Coronavirus no resiste al calor, lo que favorecería a las zonas cálidas del país

Alfonso Gil Díaz, director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Turismo de Sinaloa informó que, según las autoridades de Salud, el Coronavirus no es resistente a temperaturas mayores de 26 grados centígrados

“Según me han informado, el virus no sobrevive al calor, lo mínimo son 26 grados, y aquí estamos a un ratito de llegar a los 26 grados. O sea, la temperatura nos va a ayudar mucho a que ese virus no se dé, y las líneas (de cruceros) toman sus precauciones".

Por su parte, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señaló que esta afirmación no es segura, aunque aclaró que, al igual que con los resfriados comunes, el COVID-19 puede diseminarse más fácilmente en temperaturas frías.

“En este momento, no se puede saber si el contagio de Covid-19 decrecerá cuando el clima se vuelva más caliente. Aún falta mucho para aprender sobre la transmisibilidad, severidad y otras características asociadas con el Covid-19, y las investigaciones están en curso”, explicó la dependencia.

No obstante, es importante no confiarse y prevenir cualquier contagio, siguiendo las indicaciones de las autoridades de salud, entre las cuales se encuentran el lavarse muy bien las manos y de manera frecuente, usar gel antibacterial, cubrebocas, estornudar o toser dentro del ángulo del codo, y no asistir a lugares concurridos, si no es necesario.

Asimismo, de notar algún síntoma de la enfermedad, acudir con el médico de inmediato para revisarse y descartar cualquier problema de salud