Ministra española Irene Montero tiene coronavirus y su esposo, Pablo Iglesias, en cuarentena

9:39 a.m.

El gobierno de Pedro Sánchez informó que ambos se encuentran “en buen estado”. Todo el gabinete se someterá a pruebas, de acuerdo el protocolo, y los resultados se esperan para la tarde en Madrid. Hay 55 muertos en el país

La ministra de Igualdad, Irene Montero, dio positivo al nuevo coronavirus, informó este jueves el gobierno español, indicando que todos los miembros del Ejecutivo se someterán a pruebas diagnósticas.

Montero “se encuentra en buen estado” de salud, al igual que su pareja, el vicepresidente segundo y secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, quien está “en cuarentena por esta situación”, señaló el comunicado del gobierno.

“Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien”, escribió Montero en Twitter. La ministra pidió a la ciudadanía que cumpla las instrucciones de los expertos de salud para cuidar a la población más vulnerable y agradeció especialmente a los profesionales de la sanidad pública.

Se esperan para la tarde los resultados del resto de miembros del gabinete. Un consejo de ministros extraordinario que tendrá lugar este jueves para aprobar un plan de medidas económicas para apoyar a sectores golpeados por la pandemia del coronavirus, como el turismo y las pequeñas y medianas empresas, se realizará siguiendo “los protocolos preventivos” dictados por las autoridades sanitarias.

“Asistirán los miembros del Ejecutivo cuya presencia sea necesaria para la aprobación del Plan de Choque” frente al coronavirus, aclaró el comunicado oficial.

Además, las próximas reuniones previstas en la agenda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, “se realizarán de manera telemática”. De hecho, en la rueda de prensa que dará el líder socialista después del consejo de ministros “las preguntas de los periodistas serán telemáticas”, agregó el texto.

Este jueves, España elevó el total de muertes a 55, mientras que la cifra de contagiados llegó a 2.277, según el último reporte del Ministerio de Sanidad. Es uno de los países más afectados de Europa, por detrás de Italia.

(Con información de AFP)