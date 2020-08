Sujetos vestidos de policías roban más de 5 millones de córdobas a comprador de oro en Santa Bárbara, Matagalpa

Cuatro sujetos armados, encapuchados y vestidos de policías asaltaron a dos compradores de oro y los despojarn de 5 millones de córdobas y de un espectómetro (medidor del oro) valorado en 20 mil dólares, así lo confirmó a 100% Noticias Lesbia Aráuz, quien es cuñada del señor Ángel Báez, dedicado a la compra de oro.



Según Aráuz, su cuñado viaja 3 veces a la semana para comprarle a guiriseros de la zona. Este sábado mandó a dos de sus trabajadores a la casa donde usualmente reciben a los guiriseros y apenas llegaron, se aparecieron los cuatro sujetos abordo de una HILUX, los ataron de pies y mano y se llevaron el botín.

"El día de hoy a las once y media de la mañana, mi cuñado, no estaba, mandó a 2 personas más que trabajan con él, estando en la casa para la venta de oro, llegó una camioneta Hilux color champagne con 4 sujetos armados, pasamontañas, vestidos de policias con AK-47" y ejecutaron el asalto a mano armada dijo Aráuz.

El señor Báez está interponiendo la denuncia en la delegación policial de San Isidro, Matagalpa donde los oficiales "le recomendaron que no llamara a los medios de comunicación" pero decidieron hacer la denuncia pública, ya que no es la primera vez que ocurren robos a compradores de oro y siempre no hay resultado en las investigaciones.



"Mi cuñado Ángel Báez, es originario de Siuna, lleva más de 6 años en la venta de oro, él compra oro a los guiriseros y lo vende a Managua y lo exportan. Todo está regido por UAF y está regulado bajo ley" manifestó doña Lesbia.

La población pudo captar fotografías de la camioneta HILUX porque vieron sospechoso el movimiento. Las dos personas despojadas de los millones de córdobas fueron encontrados por una vecina que observó raro que la puerta estuviera cerrada, se acercó y detectó a los dos hombres amarrados.