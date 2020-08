Rescatan cuerpo de joven que murió ahogada

La joven Grifell Yosmari Landero Espinoza, de 25 años, murió ahogada el pasado viernes 21 de agosto cuando intentaba cruzar el río Sapoá entre Costa Rica y Nicaragua. Este lunes miembros de la Cruz Roja de Rivas rescataron el cadáver.

Denis Quiróz, pareja de la joven informó que Landero Espinoza no sabía nadar siendo arrastrada por la corrientes del río Sapoá, pese a que Quiróz se tiró al río para rescatarla no pudo conseguirlo después de varios minutos de luchar por llegar a la orilla.

“Eran tres guías y dos coyotes que nos traía, pasaron a tres muchachas y cuatro varones y me dejan a mi doña (Landero Espinoza) y yo le digo a ella que no se mueva que el río está muy fuerte y llegó otro coyote a querer ayudar y la empuja para el centro, cuando va al centro el río está crecido y ella se hunde (...) yo me lanzo al río para rescatarla y le digo aquí vamos a luchar y si nos vamos a morir nos morimos los dos, pero ella no podía nadar, le grité a uno de los hombres que no fueran groseros y les dije ayudenme, pero no me ayudaron, luché con ella casi 15 minutos pero se me fue poniendo morada y se me ahogo”, relató Quiroz a la Cruz Gte TV de Costa Rica.

Última Hora: #DetrásDeLaNoticia Joven Nicaragüense muere ahogada en Frontera Norte de Peñas Blancas. Declaraciones de su compañero a nuestro medio. Coyotes cobran más de 500 dólares y les roban pertenencias. Identidad Protegida🎥⬇️ Publicado por La Cruz Gte TV en Viernes, 21 de agosto de 2020

La joven era originaria del municipio de Jalapa, en Nueva Segovia. Para las labores de rescate del cuerpo se conformó un equipo de la Cruz Roja, Defensa Civil y efectivos del Cuarto Comando Militar.