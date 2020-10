Pobladores en Estelí captura a dos aberrados sexuales

11:34 a.m.

Este miércoles 7 de octubre pobladores del barrio 18 de mayo, al oeste, del departamento de Estelí, amarraron de un poste de tendido eléctrico a un sujeto que supuestamente estaba espiando a una menor de edad en el momento que se estaba bañando.

Según la información divulgada por un medio oficialista Margarita Figueroa pasó un momento de pánico al encontrarse en horas de la madrugada del miércoles, con un sujeto que supuestamente acostumbra a perseguir y tocar a las mujeres por lo cual los pobladores de este barrio aseguraron que ya no hay seguridad en la comunidad.

“Por las mañanas acostumbro a ir al molino porque me dedico a elaborar tortillas. Un día me llevé tremendo susto cuando este hombre me apareció de frente e intentó agredirme; terminó botándome la masa, gracias a Dios los vecinos salieron a tiempo para auxiliarme cuando yo grité por ayuda", dijo Figueroa en declaración a un medio oficialista.

Además, continuó diciendo que "aquí en el barrio frecuentemente lo hace y sigue a las mujeres para tocarlas descuidadamente. Ya hemos interpuesto denuncia, pero desafortunadamente él se escapa”. Este hombre es conocido únicamente con el alias "La Pelota".

A través de fotografías se logra ver como los habitantes lo amarraron de pies y manos, porque según ellos lo encontraron espiando a una menor de edad cuando se estaba bañando, aprovechando que la madre no estaba en la vivienda.

De igual manera el periodista Denis García en su red social de Facebook informó que un sujeto fue bajado del techo de una vivienda, luego que este pretendía huir tras intentar supuestamente violar a una menor en el barrio Héroes y Mártires de la ciudad de Estelí.

Los pobladores del sector pretendía lincharlo y hacer justicia por su propia cuenta. La sancionada Policía sandinista detuvo al sujeto el pasado 5 de octubre.