Sujeto asesina a su pareja y huye con sus 4 hijos

8:25 a.m.

Un nuevo femicidio ocurrió a eso de las 4:00 de la tarde de este 20 de octubre, en la comunidad Los Maquengales de Wiwilí, Jinotega según la información publicada por el periodista Ronald Rodríguez Solís de canal 10, el ciudadano Esau Centeno Duarte de 24 años llegó en completo estado de ebriedad a su vivienda, en dicho lugar sostuvo una fuerte discusión con la víctima, la cual es identificada con las iniciales F.D.C.U de 24 años, quien era su compañera de vida.

Hasta el momento se conoce que los hechos se desarrollaron cuando el femicida identificado como Esaú Centeno Duartes de 24 años regreso al domicilio en el que convivía con su pareja quien le propino varios disparos con un arma de fuego lo que provocó la muerte inmediata.

Lea Más: Septiembre dejó 60 femicidios en Nicaragua

El sujeto después de cometer el crimen huyó a bordo de una motocicleta llevándose a sus hijos de iniciales B O C de 11 años, O S C de 9 años, I Y C 3 años y una recién nacida de 23 días.

Los pobladores de la comunidad dieron aviso de inmediato a las sancionada Policía sandinista, los que se hicieron presente al lugar para iniciar las respectivas investigaciones sin embargo hasta el día de hoy, no han brindado información, extraoficialmente se conoció que la sancionada policía destino dos patrullas para dar persecución del asesino, e instaló retenes en las diferentes entradas del municipio de Wiwilí.

Recuerde Leer: Resolución de OEA allana camino para ilegitimidad de Daniel Ortega

Los femicidios aumentaron en Nicaragua en el mes de septiembre según la organización defensora de los derechos de la mujer, Católicas por el derecho a Decidir, que contabilizó 60 femicidios, y particularmente en ese mes 10 niñas y mujeres fueron asesinadas a manos de hombres.