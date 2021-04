Bilwi reporta dos incendios en menos de 12 horas, uno en el mercado central

En horas de la madrugada de este viernes 9 de abril, se registró un incendio en el mercado de Bilwi, Puerto Cabeza, Caribe Norte de Nicaragua, preliminarmente se conoce que el siniestro redujo a cenizas alrededor de 9 tramos del mercado central de la localidad. Se presume que el incendio pudo haber sido provocado.



A través de un video se observa el momento en que las llamas arrasan con los negocios del mercado entre los que se conoce que estaban tramos de abarrotería, ropa, zapatos, y verduras.

De igual manera, medios locales informaron que horas antes de que se produjera el siniestro en el mercado de Bilwi, reportaron otro incendio en el barrio Sandino en Puerto Cabeza en la que se vieron afectadas dos viviendas y una motocicleta. La versión preliminar del cuerpo de bomberos es que este hecho se dio producto de un corto circuito en una de las viviendas lo que provocó que el domicilio se prendiera en llamas.

Extraoficialmente, se conoce que las llamas de los tramos fue provocado, por Luis Arnoldo Blanco, hijo del difunto Orlando Blanco, se presume que en esa propiedad se originó el voraz incendio, lugar que estaba en disputa, al lugar llegaron la dirección general de los bomberos pero no podían sofocar el fuego porque no contaban con suficiente agua, lo que generó que esté se propagara a los otros tramos, dejando cuantiosas perdidas económicas, Aunque ya fue detenido el principal sospechoso de este incidente, no evita la tristeza y dolor que invade a los comerciantes, no obstante bomberos , ejércitos, pobladores y comerciantes se sumaron a la tarea de sofocación del siniestro.

