Muere cantante de origen ruso mientras conducía motocicleta en Managua

El cantante ruso Sergey Yurievich Demchenko perdió el control de su motocicleta estrellándose frente a un poste del cableado eléctrico en las inmediaciones del barrio El Recreo

Un ciudadano de origen ruso identificado como Sergey Yurievich Demchenko, de 38 años de edad y de oficio cantante pasó a engrosar el listado de accidentes de tránsito en Nicaragua.

El cantante ruso quien también tenía nacionalidad nicaragüense aparentemente perdió el control de su motocicleta Serpento Scooter color azul, placas M 167 190, cuando transitaba por la zona del barrio El Recreo de Managua, la madrugada de este 27 de octubre reportaron medios oficialistas.

Según testigos, Sergey Yurievich Demchenko, conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal donde se espera sea retirado por sus familiares.

VER MÁS: Muere un repartidor tras ser atropellado por ruta 110 de Managua

“Hace como unos 40 minutos que yo me metí a la gasolinera y él pasó en esa moto, estuve algunos minutos ahí. El señor iba a exceso de velocidad porque no logró dar bien la vuelta, poco antes lo vi y no me imaginé que se iba a estrellar”, relató Francisco Javier, al medio oficialista TN8.

Otro accidente de tránsito

Un fatal accidente se registró en la cuesta Los Jabalíes, Quilalí, Nueva Segovia que dejó como saldo el deceso del señor José Luis Fariñas y al menos dos personas lesionadas este 26 de octubre. Fariñas viajaba en un camión cargado con materiales de construcción y según reportes se volcó cuando circulaba de este a oeste.

Datos oficiales

De acuerdo con el último informe de la Policía Nacional, se registraron once personas fallecidas entre el lunes 17 y domingo 23 de octubre por accidentes de tránsito y las causas siguen siendo principalmente el estado de embriaguez y el exceso de velocidad.

“Ocurrieron 905 colisiones, resultaron 11 personas fallecidas y 48 lesionadas”, precisó Vilma Reyes, titular de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional.