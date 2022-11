11:09 a.m.

En menos de una semana el propietario del circo ha sido denunciado dos veces por maltrato animal por ciudadanos a través de las redes sociales, pero alega que existe un sabotaje en su contra porque para él los animales son como hijos

Dorian Valiente propietario del circo Roncalli fue denunciado en Matagalpa por las condiciones en las que mantiene a los tigres, el último incidente se dio la mañana de este miércoles cuando ciudadanos observaron que una cría era devorada por cinco tigres adultos.

La versión de algunas personas que presenciaron este ataque a la cachorra apunta que uno de los tigres adultos mató a la tigrita y fue devorada por cinco felinos.

Sin embargo, el propietario de este circo alega que en los últimos días su negocio está siendo saboteado por los pobladores de Matagalpa a quienes responsabilizó hasta del ataque de los otros tigres a la pequeña felina.

“Ya tengo tres días que viene una gente a buscar como sabotearnos, hoy que me levanté en la mañana habían unas personas que me abrieron las jaulas”, detalla Valiente aduciendo que el incidente no pasó a más que el ataque a la cachorra porque hubiera sido peor si alguno de los animales sale de su jaula.

VER MÁS: Zoológico nacional será administrado por MARENA a partir de noviembre

Dorian Valiente aseguró que interpondrá denuncia en la policía para que se capture a la persona que supuestamente abrió la jaula, detalló ante medios locales que en su caso no maltrata a los animales ni los obliga a presentarse en números artísticos del circo. “Yo creo que somos más animales nosotros”, dice y, “la pérdida de uno es como la de un hijo para mí”.

Además, envió un mensaje a las personas que se oponen a que los animales estén en cautiverio. “Si me dicen yo me voy a hacer cargo, yo se los doy, a cualquier persona que se quiera meter en eso y se comprometan a gastar lo que se gasta aquí”, afirma.

Denuncian maltrato

La primera denuncia contra el dueño del circo surgió a raíz de un video que un ciudadano grabó a uno de estos tigres convulsionando y los empleados le arrojan agua y le golpean el pecho para reanimarlo porque padece de epilepsia.

Las imágenes fueron difundidas sin la autorización de los propietarios del circo quien le insiste al ciudadano que “es prohibido grabar” a los animales enjaulados.

“Cuando ya el sol calienta mucho siempre le agarra eso”, dice la persona que asiste al felino mientras insiste en “pedir de favor” que esas imágenes no se suban a las redes sociales porque ya le ocasionaron problemas en Boaco y la gente “opina sin saber”.

En esa ocasión Dorian Valiente refirió que la gente es mal intencionada y la gente filma con la intención de atacar en las redes sociales. “No tenemos una montaña donde vamos a soltarlo porque el humano los va a matar”, dice.

Zoológico en manos del Marena

Los incidentes con el circo Roncalli se dan en la misma semana que el Zoológico Nacional pasó a la administración del Ministerio de Recursos Naturales (MARENA), luego de que sus antiguos directores alegaron que su retiro era por motivos de salud.

“Nos retiramos con mucha tristeza y un inmenso dolor en nuestro corazón al dejar esta bonita labor que realizamos por muchos años, pero con mucha satisfacción porque hicimos y dimos todo lo mejor de nosotros dos, y nos causó mucha satisfacción al ver los frutos que produjo”, señaló el comunicado del matrimonio Eduardo Sacasa y Marina Argüello que por 25 años estuvo a cargo de este centro.

Uno de los rescates más reconocido que estuvo a cargo de este matrimonio fue el de la hipopótama Fátima quien fue rescatada de un circo en El Rama cuando solo tenía seis meses de vida y según Eduardo Sacasa la encontraron deshidratada porque la tenían en unos contenedores calientes cuando su hábitat mayormente es acuática.