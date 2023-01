Melvin Antonio Lagos Zeledón se durmió bajo el camión que conducía, porque estaba ebrio, y el vehículo le pasó encima

Este sábado, 7 de enero, un hombre que se ganaba la vida como conductor de un camión, murió debajo del pesado automotor en el que trabajaba y todo apunta a que se debió a imprudencia, porque circulaba bajo los efectos del alcohol.

Según reporta Radio Ya, la muerte del hombre, identificado como Melvin Antonio Lagos Zeledón, de 39 años de edad, se dio de manera instantánea, porque el pesado camión, placas M 064-488, le pasó encima, luego que él lo estacionó a orillas de una trocha, porque quería dormir.

El hombre no imaginó que estaba viviendo sus últimos momentos, cuando se bajó del vehículo y no se sabe en qué estado lo dejó y se metió debajo de este, con el fin de dormir, esperando que se le bajaran los efectos del licor en su humanidad.

Le habían advertido que no tomara

La tragedia que enluta a la familia de Lagos Zeledón se produjo exactamente en un camino que conduce a la comunidad El Plátano-Lisawe, ubicado a unos 155 kilómetros al este de Mulukukú, en el Caribe Norte.

Las personas que descubrieron el cuerpo del hombre infortunado, dieron aviso a la policía que desplazó a un equipo técnico de investigación hasta esa zona remota para indagar en los detalles del lamentable hecho.

Asimismo, el medio de comunicación antes referido dio a conocer que el camión no le pertenecía a Lagos Zeledón, sino que tan solo era chofer. La propietaria del vehículo es la señora Bernarda Martínez, quien al conocer de la desgracia ocurrida y al ser interrogada para las averiguaciones concernientes al caso, indicó a los agentes que en un par de ocasiones le había dicho a su trabajador que cuando anduviera trabajando no tomara alcohol, pero sus advertencias no sirvieron de nada y al final el hombre murió en su le