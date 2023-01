Encuentran cadáver de comerciante matagalpino enterrado en el patio de su casa

10:01 a.m.

El comerciante fue reportado como desaparecido desde el 8 de enero. El cuerpo estaba semienterrado y con algunas partes cercenadas

En una vivienda ubicada en el barrio Sabadell, en Matagalpa, encontraron semienterrado el cadáver del señor Felipe Denis Pineda Martínez, un comerciante que estaba desaparecido desde el 8 de enero.

Agentes de la Policía investigan el caso, porque se presume que el comerciante fue asesinado en su propia casa, puesto que el cuerpo estaba semienterrado en el patio de la vivienda.

La víctima tenía 61 años de edad y el 7 de enero fue la última vez que sus vecinos lo vieron por última vez. El comerciante comúnmente salía en una camioneta cargada de productos para otros municipios, pero misteriosamente dejó de hacerlo, lo que llamó la atención de las personas que vivían a su alrededor.

Según información del oficialista Canal 8, el señor habitaba solo, porque su pareja sentimental se había ido de la casa; lo cual lo llevó a tomar alcohol.

“Excelente vecino”

Pobladores relataron que don Felipe era un buen vecino y que no se metía con nadie.

“Días antes de su desaparición lo vieron tomando con uno de sus cuñados, a quien los vecinos le preguntaban por don Felipe; y siempre daba una versión distinta”, detalló el medio de comunicación en su sitio web.

“Era un excelente vecino nunca tuvimos quejas, para nosotros fue extraño no volverlo a ver. Él cada que salía siempre nos decía hay me le echa un ojo a la casa y esta vez no nos dijo nada; lo raro fue que después apareció el cuñado diciendo que le había comprado la casa a puerta cerrada y andaba vendiendo sus cosas”, dijo Irma Castro, vecina de la víctima.

Asimismo, el medio televisivo informa que la policía de Matagalpa ya había recibido denuncia de la desaparición del señor, la cual hizo su familia.

El cuerpo fue descubierto porque sus parientes notaron algo extraño. En el patio de la casa habían hecho un hoyo. Al intentar averiguar qué había en el sitio encontraron el cadáver.

“Tenía los dos pies cortados dentro de unas bolsas, mientras que el resto del cuerpo estaba dentro de un saco; los bultos se echaron al hoyo y lo enterraron con tierra y piedras”, detalló el medio televisivo.