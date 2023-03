Justicia de Costa Rica pide 89 años de prisión para nicaragüense que mató a anestesióloga

11:51 a.m.

María Luisa Cedeño se encontraba gozando de unas vacaciones cuando fue ultrajada sexualmente y asesinada en la habitación de un hotel en junio de 2020

La Fiscalía de Costa Rica solicitó 89 años de cárcel para el nicaragüense Teodoro Herrera Martínez, de 41 años, quien fue declarado culpable por el asesinato y violación de la anestesióloga tica María Luisa Cedeño, de 43 años en Quepos, Costa Rica.

El crimen ocurrió el pasado 20 de julio de 2020 cuando la víctima había decidido pasar ese fin de semana en el Hotel La Mansión Inn en compañía de su mascota y fue ultrajada de forma sexual tres veces en su habitación: por el nicaragüense y por el dueño del hotel Harry Bodaan y el trabajador del local Luis Carlos Miranda.

El Ministerio Público solicitó 35 años por el crimen y 18 años por cada una de las tres violaciones, sostiene que el propietario del hotel y el empleado sostuvieron a la anestesióloga mientras era violada por el nicaragüense.

Añade que se intentó llevar a audiencia a Cristopher Castro, guarda de seguridad del hotel y quien abandonó el país cuatro días antes de que empezara el juicio.

Entre los hallazgos macabros se conoció que los imputados en el caso aparecieron esa madrugada en la habitación de la doctora sin hacer uso de violencia en la puerta y se valieron de ser hombres para golpearla.

Además, se supo que Herrera introdujo pene en vajina, ano y boca hasta eyacular en la víctima, mientras la agresión ocurría Bodaan la sostenía y mordió en brazo y mejía derecha mordió en brazo, y Miranda la mordió en la areola izquierda.

“Me parece que era un testigo clave del Ministerio Público y yo he venido sosteniendo que ellos no tenían el interés para que esa persona viniera a declarar y eso queda claro porque las gestiones para localizarlo no fueron contundentes o decisivas”, criticó Erick Gatgens, abogado de uno de los imputados, según informó el medio Teletica.

Según los análisis médicos forenses, concluyeron que no se pueden excluir los imputados de apellido Bodaan y Miranda de estas lesiones, ya que hay coincidencias y similitudes con sus dentaduras.

La Fiscal Grethel Rosales alegó que con relación a Herrera las mordeduras no coinciden.

La etapa de conclusiones por parte del Ministerio Público cumple ya tres días y se espera que finalice entre este miércoles y jueves con la solicitud de pena de cárcel contra los tres acusados.