Mujer cumple más de un mes desaparecida en León, Nicaragua

Deysi Barahona denunció la desaparición de su madre Mercedes Isabel Rueda. La mujer de 47 años, originaria del departamento de León, occidente de Nicaragua, no aparece desde el pasado jueves 10 de agosto de este 2023.

Barahona, dijo que la última vez que supo de su madre no la vio solo la escuchó. “Yo ese día regresé de la clínica y no la vi muy bien, pero escuché que estuvo en la casa, esa fue la última vez que supe de ella”, indicó Deysi de 26 años, por lo que no puede describir la ropa que vestía su madre ese día.

Mercedes Rueda se dedica a la venta de ropa usada. Compra pequeñas pacas y las revende en el barrio Villa 23 de Julio, donde todos los vecinos la conocen. Gracias a ese negocio subsiste económicamente. Su último esposo fue un policía de quien ya estaba separada. Rueda tiene cinco hijos, el menor es un niño de cinco años, quien se encuentra bajo la tutela del padre.

“El resto de mis hermanos tampoco saben nada. Ellos vienen aquí a preguntarme pero no hay explicación”, relata Barahona.

Algún tiempo Rueda emigró hacia Panamá pero se esforzaba por permanecer en León. Su hija la describe como una mujer de estatura baja, tez morena, pelo liso negro.

Los días pasan y la preocupación de esta hija crece, quien buscó ayuda para encontrar a su madre en redes sociales y ha recibido llamadas malintencionadas.

“Antier un tipo me llamó y fue algo desagradable. Este hombre pedía datos míos cuando la desaparecida es mi madre. Justo voy a la policía para reportar esto. Temo por la seguridad de ella y por mi seguridad, porque hemos publicado dirección y números de teléfono”, dijo preocupada.

Mercedes Rueda, la mujer desaparecida habita en el barrio Villa 23 de Julio, del Puente La Granja, 1 cuadra arriba.

Para cualquier información sobre Mercedes, sus familiares dispusieron los números telefónicos 82159872 o el 82224286 con su hermana María Rueda.