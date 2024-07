Menor fallece por descarga eléctrica al tocar un cable energizado en Bilwi, Nicaragua

Los familiares al percatarse que no escuchaban a la niña haciendo ruidos, se fueron a asomar al patio y la hallaron tirada

Equipo de Periodistas

Julio 31, 2024 02:32 PM

Una verdadera tragedia está viviendo la familia Zapata Zamora, habitante del barrio Waulalaya, de Bilwi, Puerto Cabezas, Caribe Norte, tras fallecer de forma accidental la niña Jaimy Nicole Zapata Zamora de 7 años la tarde de este martes, mientras caí la lluvia en esa zona.

Según vecinos del lugar, la tragedia ocurrió cuando la pequeña jugaba sola en el patio de su casa cuando de forma inconsciente rozó un cable energizado que estaba en esa propiedad, lo que le provocó que quedara pegada tras recibir la potencia eléctrica. En ese momento no había alguien que pudiera auxiliarla mientras la niña se estaba electrocutando.

Los familiares al percatarse que no escuchaban a la niña haciendo ruidos, se fueron a asomar al patio y la hallaron tirada en medio de un charco con el cuerpo inerte, inmediatamente procedieron a cargarla en brazos y trasladarla en un vehículo particular al hospital Nuevo Amanecer de la zona, y en cuanto el personal medico la atendió, lamentablemente la menor no presentaba signos vitales y fue declarada muerta.

La niña fue velada en su humilde casa de habitación en el barrio Waulalaya de Bilwi, y este miércoles sepultada en el cementerio municipal donde los familiares no pudieron contener el llanto y el dolor de tan sensible pérdida, mientras eran acompañados por amigos y vecinos del barrio.