Agosto 25, 2024 10:50 AM

En un trágico accidente de tránsito murió el matrimonio de Ana Cecilia Echeverrí y Jaime Pérez Hernández, tras ser colisionados por el TikToker Carlos Sandoval conocido como “La Rubia”. Los hechos se registraron este domingo a las 3:00 de la madrugada, frente al parque de ferias Joaquín Reyna de la ciudad de Rivas.

Según información preliminar, las víctimas se trasladaban en una motocicleta en dirección de sur a norte, cuando fueron impactados por detrás por el vehículo Toyota, color blanco, placa M385922, conducido por el tiktokero Carlos Sandoval conocido como “La Rubia”, quien se dirigía de San Juan del sur, hacia Granada.

Se conoció que el matrimonio se dirigía a la casa de una hija a destazar un cerdo, que halaban en una carretilla y el que también murió en el accidente.

El tiktoker admitió su participación en el accidente a través de videos en sus redes sociales, explicando que no vio la motocicleta porque supuestamente no llevaba luces.

“Acabo de tener un accidente de tránsito, acabo de chocar no sé con qué porque no tenían luces, los oficiales me confirman que maté a dos personas, lo siento mucho por los familiares no fue mi intención”, dijo el influencer cuando estaba a bordo de la patrulla y aún poseía su teléfono celular con el que aprovechó para informar a sus seguidores de la situación.

Agregó “Yo no vengo tomado, andaba haciendo una publicidad en Vivian Pellas, el restaurante, osea yo choqué y es todo, los oficiales me montaron ahorita en una patrulla y si voy a caer preso voy aceptar mi error, esto es todo”, dijo el joven.

“La Rubia” es un tiktoker con 654 mil seguidores. Los videos que grabó ya retenido tienen más de 36 mil vistas y sus seguidores lo han respaldado con mensajes porque en la publicación se le ve sobrio.

Ana Cecilia Echeverrí, era una profesora recién jubilada del colegio Miguel Larreynaga y su esposo Jaime Pérez Hernández, un reconocido tapicero del barrio Pedro Joaquín Chamorro de la ciudad rivense.

En lo que va de este año 2024 en el departamento de Rivas 35 personas han fallecido en accidentes de tránsito.