Influencer “La Rubia” intentó huir tras atropellar a matrimonio en Rivas, familiares exigen justicia

Equipo de Periodistas

Agosto 26, 2024 05:01 PM

Durante el funeral realizado, este lunes, familiares del matrimonio Jaiminton Alberto Pérez Hernández y Ana Cecilia Echaverri Ciesar, fallecido en un accidente de tránsito ocurrido en Rivas, la madrugada del domingo, acusaron al influencer Carlos Sandoval , conocido como “La Rubia”, de conducir en estado de ebriedad y de intentar huir del lugar de los hechos.

Un familiar expresó su indignación: “Él quiso huir después del accidente”, dijo. “¿Cómo alguien puede conducir en estado de ebriedad, atropellar a dos personas y luego intentar escapar sin mostrar ningún remordimiento? Han destrozado nuestras vidas”.

Los reproches de los familiares se sintieron entre los que acompañaban las carrosas fúnebres que llevaban los cuerpos de la pareja víctima del accidente fatal. La pareja fue sepultada en el cementerio San Pedro de Rivas.

“¿Cómo esta persona no tiene sentido común para manejar con el aliento alcohólico y no ver directamente a la persona que están atropellando y no sentir? cuando nos han destrozado el alma con la muerte de un matrimonio, matrimonio feliz, matrimonio que no tenía ningún vicio y este rubio, intruso, vino a entorpecer la vida de personas trabajadoras”, añadió uno de los asistentes al funeral.

Los familiares exigen que se aplique todo el peso de la ley contra Sandoval y que se haga justicia por la muerte de sus seres queridos, quienes se dirigían a trabajar cuando fueron víctimas de este trágico suceso.

“Nosotros como familia pedimos justicia, que se le castigue con el peso de la ley. Después del accidente él quiso huir y una gente que se encontraba en el Coco Loco, los detuvieron, porque ellos son tan sinvergüenzas que estaban dejando el carro botado e iban a pie para violar la justicia”, dijo un familiar.

Un examen de sangre confirmó que Sandoval conducía bajo los efectos del alcohol, con una concentración de 1 gramo por litro, y a exceso de velocidad.

El comisionado Félix Villarreal y jefe policial de Rivas, por su parte, destacó la irresponsabilidad del influencer: “Todo mundo llamaba por este muchacho, pues era un super influencer , pero también hay personas que fallecieron aquí, son dos muertos”, reconoció.

A pesar de que Sandoval negó estar alcoholizado en sus redes sociales, el jefe policial desmintió esta versión, asegurando que el influencer y sus acompañantes habían ingerido licor y fumado marihuana.

“Todos iban fumados” y si hubieran conducido moderado “no los hubiera matado”, sentenció Villarreal.

El accidente ocurrió la madrugada de este domingo 25 de agosto cuando la pareja, que se dedicaba a la crianza de cerdos y transportaba uno de ellos en una carretilla, fue impactada por el vehículo del influencer.